Equinor подписала договор о приобретении доли в пяти месторождениях на норвежском шельфе

Норвежская нефтегазовая компания Equinor подписала соглашение о приобретении у Wellesley Petroleum доли участия в пяти месторождениях в районах Квитебьёрн, Тролль и Фрам в Северном море на норвежском континентальном шельфе. Об этом сообщается в среду в пресс-релизе на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря этой сделке мы укрепляем наши позиции в одном из наших основных районов на норвежском континентальном шельфе", - заявил исполнительный вице-президент Equinor, возглавляющий отдел разведки и добычи в Норвегии Кьетил Хоув.

Районы Тролль и Фрам, являющиеся частью норвежского континентального шельфа, в последние годы превратились в важную точку нефтегазовой разведки. В 2022 году Equinor открыла там месторождение, запасы которого оцениваются в 25-30 млн баррелей нефти и 4-8 млн кубометров газа.