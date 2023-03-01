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Equinor подписала договор о приобретении доли в пяти месторождениях на норвежском шельфе

Европа Материалы 1 марта 2023 12:57 (UTC +04:00)
Equinor подписала договор о приобретении доли в пяти месторождениях на норвежском шельфе

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Норвежская нефтегазовая компания Equinor подписала соглашение о приобретении у Wellesley Petroleum доли участия в пяти месторождениях в районах Квитебьёрн, Тролль и Фрам в Северном море на норвежском континентальном шельфе. Об этом сообщается в среду в пресс-релизе на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря этой сделке мы укрепляем наши позиции в одном из наших основных районов на норвежском континентальном шельфе", - заявил исполнительный вице-президент Equinor, возглавляющий отдел разведки и добычи в Норвегии Кьетил Хоув.

Районы Тролль и Фрам, являющиеся частью норвежского континентального шельфа, в последние годы превратились в важную точку нефтегазовой разведки. В 2022 году Equinor открыла там месторождение, запасы которого оцениваются в 25-30 млн баррелей нефти и 4-8 млн кубометров газа.

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