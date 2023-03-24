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Во Франции полицейские отказались разгонять протестующих и ушли с митинга (ВИДЕО)

Европа Материалы 24 марта 2023 23:00 (UTC +04:00)
Во Франции полицейские отказались разгонять протестующих и ушли с митинга (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Французские правоохранители не стали разгонять протестующих против пенсионной реформы и ушли с митинга, передает Trend.

В Сети появились видео с полицейскими, которые покидают протестную акцию. Митингующие оценили этот поступок правоохранителей аплодисментами.

Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции пенсионного возраста с 62 до 64 лет, был представлен в январе. Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 16 марта глава французского кабмина воспользовалась своими конституционными полномочиями и объявила, что законопроект будет принят без голосования в Национальном собрании. Это решение вызвало новую волну манифестаций, которые нередко заканчивались стычками с полицией.

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