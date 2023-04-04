Финляндия станет 31-м членом НАТ

Официальная церемония приема Финляндии в НАТО состоится во вторник в штаб-квартире организации в Брюсселе, где в этот день открывается плановая двухдневная встреча министров иностранных дел альянса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Финляндия собиралась присоединиться к НАТО вместе со Швецией, но вступление королевства продолжает блокировать Турция, поскольку Стокгольм до сих пор не выполнил всех требований Анкары по выдаче курдских беженцев, обвиняемых в Турции в терроризме.

Как сообщил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, сначала министры иностранных дел всех стран альянса вручат госсекретарю США Энтони Блинкену ратифицированные оригиналы протоколов о приеме Финляндии (США являются депозитарием всех документов НАТО), а затем флаг Финляндии поднимут на 31-м флагштоке перед штаб-квартирой альянса и будут произнесены торжественные речи.

"Это историческая неделя. Завтра (во вторник - прим. ТАСС) мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена НАТО, делая Финляндию безопаснее и наш альянс сильнее. С завтрашнего дня Финляндия станет полноценным членом НАТО", - сказал он.

"Это произойдет в день рождения НАТО - Вашингтонский договор был подписан 4 апреля 1949 года", - добавил генсек.

Столтенберг также пообещал, что Швеция "не останется в одиночестве". По его словам, до вступления королевства осталось "несколько недель или месяцев", но это не имеет практического значения, поскольку процесс реальной интеграции Швеции в военные структуры альянса был запущен "с того момента, как Финляндия и Швеция были приглашены в НАТО" на саммите в Мадриде 29 июня 2022 года.