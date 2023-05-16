Илон Маск уехал во Францию

Глава Tesla Илон Маск уехал из США во Францию и прибыл в Версальский дворец ради обсуждения проектов американского производителя электромобилей на территории европейской страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Reuters.

По словам бизнесмена, Tesla сделает значительные инвестиции во Францию, но пока он не определил график для реализации проектов. Об этом Маск сказал после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Сегодня никаких объявлений нет, но я очень впечатлен президентом Макроном и французским правительством и тем, насколько они приветствуют промышленность, поэтому я уверен, что в будущем Tesla будет делать значительные инвестиции во Франции», — отметил Маск.