Нетаньяху приостановил соглашение c ООН о депортации нелегалов

3 апреля 2018 09:31 (UTC+04:00)

Спустя всего несколько часов после пресс-конференции, на которой было представлено соглашение с агентством ООН по делам беженцев, глава правительства Биньямин Нетаньяху в своем Facebook написал, что он приостанавливает процесс его реализации, сообщает Newsru.

В своем Facebook Биньямин Нетаньяху попросил принять во внимание то обстоятельство, что в течение двух лет он вел переговоры с Руандой, "третьей страной", о приеме высылаемых из Израиля нелегалов. И это был единственный способ очистить страну от мигрантов после того, как все другие способы не увенчались успехом. После того, как от Руанды было получено согласие, началась депортация. Однако в последние недели под давлением фонда "Керен а-Хадаша ле-Исраэль" и различных структур Евросоюза, Руанда отказалась от взятых на себя обязательств и заявила, что готова принять только тех, кто добровольно покидает Израиль. Депортация стала невозможной.

"В этих обстоятельствах я принял решение, несмотря ни на что, добиваться нового соглашения, - пишет глава правительства. - Но тем не менее, я прислушиваюсь к вам, и, в первую очередь, к жителям южного Тель-Авива. Поэтому я решил, что завтра вместе с главой МВД Арье Дери мы встретимся с жителями южного Тель-Авива. В настоящий момент я приостанавливаю процесс реализации соглашения. После встречи с жителями Тель-Авива я вынесу соглашение на дополнительное обсуждение".

Во вторник, 2 апреля, было объявлено о том, что Израиль пришел к соглашению с агентством ООН по делам беженцев о депортации из страны 16 тысяч африканских нелегалов.

В соответствии с соглашением, агентство по делам беженцев обеспечит выезд более чем 16 тысяч нелегалов в западные страны. Израиль со своей стороны предоставит остальным нелегалам, число которых также составляет примерно 16 тысяч, временный вид на жительство сроком на пять лет. По утверждению представителей правительства, вид на жительство в Израиле получат те, кто в любом случае не был бы депортирован.

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Azernews Newspaper
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