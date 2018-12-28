Израиль назван одним из самых дорогих туристических направлений в мире

28 декабря 2018 16:07 (UTC+04:00)

Стоимость проживания в сетевых отелях в Израиле в несколько раз выше, чем в Европе, сообщает Haaretz, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Аналитики выяснили, что номер в одном из сетевых отелей в Тель-Авиве в сутки стоит 1139 шекелей (302 долларов США). Такая же комната в швейцарском Цюрихе и Берлине обойдется в 565 шекелей (150 долларов США), в Барселоне – 394 шекеля (105 долларов США).

Как пишет издание, есть несколько причин такой существенной разницы в цене: нехватка номеров, высокие зарплаты и цены на недвижимость в стране, сильный шекель.

Также подобная ценовая политика помогает отельерам компенсировать отток туристов из-за военных действий.

По мнению аналитиков, ситуация вряд ли изменится: владельцам гостиниц незачем снижать цены на размещение, ведь в Израиль приезжают не только для туризма, но также из-за семейных и эмоциональных связей, на которые высокие цены повлиять не могут.

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