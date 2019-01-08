30% рейсов израильского "Эль-Аля" опаздывают

В израильской авиакомпании "Эль-Аль" в 2018 году стало меньше опозданий по сравнению с предыдущим годом, но ситуация все еще не идеальна, передает Trend со ссылкой на cursorinfo.co.il.

Согласно исследованию, проведенному компанией FlightStats, "Эль-Аль" находится на 32 месте по этому показателю среди мировых национальных авиакомпаний. По сравнению с 2017 годом израильская национальная авиакомпания поднялась на три места.

70,15% всех рейсов "Эль-Аля" взлетали и прилетали по графику, 30% же – с опозданием (опозданием считается опоздание более чем на 15 минут).

Меньше всего опозданий отмечается а американской авиакомпании "Дельта".

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