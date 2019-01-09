Израильские ученые сообщили о прорыве в диагностике и лечении рака

Группа ученых из Тель-Авивского университета обнаружила новый маркер агрессивности злокачественных опухолей, позволяющий проводить не только более быструю и точную диагностику, но и выбор оптимального лечения для каждого больного, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Об открытии, сделанном в лаборатории профессора Йоси Шила, сообщается в журнале Cell. Ученые нашли протеин UBQLN4, содержание которого в злокачественной опухоли резко повышается на той стадии развития болезни, когда опухоль приобретает способность к агрессивному росту и метастазированию.

Концентрация UBQLN4 в тканях опухоли может служить важным клиническим индикатором для подбора подходящего лечения: исследователи установили, что опухоли с повышенным содержанием этого протеина хуже реагируют на радио- и многие виды химиотерапии, но хорошо отвечают на другие виды медикаментозного лечения.

Объясняя суть открытия для широкой публики через пресс-службу Тель-Авивского университета, профессор Шила рассказал, что в его лаборатории уже более двадцати лет ведутся исследования «армии обороны генома» — сложной системы, защищающей клетки от генетических повреждений под влиянием различных неблагоприятных воздействий окружающей среды. Протеин UBQLN4 — один из сотен «резервистов» этой армии, «главнокомандующим» которой является протеин ATM. Однако повышенная выработка UBQLN4, как обнаружили ученые, ускоряет развитие злокачественных опухолей и придает им устойчивость ко многим видам противораковой терапии. Вместе с тем, опухоли с повышенным содержанием UBQLN4 лучше поддаются другим видам лечения.

Благодаря появлению методов выявления злокачественных новообразований на самых ранних стадиях развития онкологи в последнее время узнали, что немалая часть опухолей растет так медленно, что не представляет угрозы жизни пациента, — и не нуждается в лечении. Специалисты заговорили о гипердиагностике рака и осознали, что значительная часть «успешно исцеленных» благодаря ранней диагностике больных, вообще не нуждались в лечении и напрасно прошли через тяжелые процедуры. В этой ситуации появление нового маркера, достоверно указывающего на опасность опухоли, может стать важным прорывом в онкологии.

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