В Израиле пятерым солдатам предъявили обвинения из-за избиений палестинцев

31 января 2019 15:00 (UTC+04:00)

Пятерым солдатам из батальона ортодоксальных религиозных евреев предъявлены обвинения связи с избиением двух задержанных палестинцев, сообщила израильская армия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в сообщении армии в Twitter, "в четверг 31 января в суд было передано обвинительное заключение против пяти солдат в связи с избиением двух задержанных палестинцев". Отмечается, что их обвиняют в "нанесении тяжелых увечий при отягчающих обстоятельствах".

Ранее газета Jerusalem Post сообщила о задержании пяти солдат батальона, формируемого из ортодоксальных религиозных евреев, желающих служить в армии. Их подозревают в избиении двух палестинцев, задержанных в районе города Рамалла в рамках поиска местонахождения террориста, расстрелявшего двух солдат на перекрестке Гиват-Асаф в декабре.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В израильский стартап Verbit инвестировано $23 млн
Израиль 10:11
Лавров раскритиковал попытки подорвать палестино-израильское урегулирование
Россия 30 января 16:30
Израильская "Авиационная промышленность" будет строить корабли для лунных экспедиций Европы
Израиль 30 января 10:22
Samsung покупает израильскую компанию Corephotonics
Израиль 29 января 18:05
Нетаньяху обвинил Иран в ежедневных кибератаках на Израиль
Израиль 29 января 15:57
СМИ: Правительство Палестины официально подало в отставку
Арабские страны 29 января 15:01
Лента новостей
Некоторые мусульманские страны стремятся продвигать свою религиозную идеологию в Азербайджане - госкомитет
Общество 15:59
Российский "Метровагонмаш" поставит в Азербайджан новые вагоны метро
Бизнес 15:51
В Баку в марте пройдет VII Глобальный форум
Политика 15:38
Unibank завершил 2018 год с прибылью
Бизнес 15:30
В Азербайджане единовременные выплаты теперь охватывают наследников более 12 тыс. шехидов
Финансы 15:30
Очередной международный успех UNEC
Общество 15:25
Россельхознадзор может ограничить ввоз соевых бобов из Бразилии
Россия 15:25
В Баку прошла церемония награждения премии "Fotokadr 2018" (ФОТО)
Культура 15:20
Число погибших при крушении двух лодок в Джибути возросло до 52
Арабские страны 15:16