В Израиле пятерым солдатам предъявили обвинения из-за избиений палестинцев

Пятерым солдатам из батальона ортодоксальных религиозных евреев предъявлены обвинения связи с избиением двух задержанных палестинцев, сообщила израильская армия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в сообщении армии в Twitter, "в четверг 31 января в суд было передано обвинительное заключение против пяти солдат в связи с избиением двух задержанных палестинцев". Отмечается, что их обвиняют в "нанесении тяжелых увечий при отягчающих обстоятельствах".

Ранее газета Jerusalem Post сообщила о задержании пяти солдат батальона, формируемого из ортодоксальных религиозных евреев, желающих служить в армии. Их подозревают в избиении двух палестинцев, задержанных в районе города Рамалла в рамках поиска местонахождения террориста, расстрелявшего двух солдат на перекрестке Гиват-Асаф в декабре.

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