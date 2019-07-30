Израиль и Египет построят на Синае завод LNG

30 июля 2019 10:08 (UTC+04:00)

Египет и Израиль обдумывают строительство завода по сжижению газа на Красном море на Синае стоимостью $10-15 млрд для экспорта в Азию, после визита в Египет министра энергетики Израиля Юваля Штайница на прошлой неделе, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

"Весь мир должен оценить большой вклад Сиси в стабильность Египта, который необходим для стабильности региона", - сказал Штайниц на Средиземноморском газовом форуме в Каире, в котором приняли участие несколько министров энергетики в регионе.

Визит Штайница на прошлой неделе включал в себя тур по пирамидам с министром нефти Египта Тареком Эль-Моллой, в ходе которого они обсудили совместные инициативы по перекачке газа. Встреча и предлагаемый объект являются символом ужесточения отношений между Израилем и Египтом по энергетическим проектам.

Новый завод по сжижению газа на Синае будет похож на тот, который первоначально предлагал Eilat-Ashkelon Pipeline Co, который будет построен в Израиле, недалеко от Эйлата, но был демонтирован после того, как Министерство охраны окружающей среды выступило против него.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции сократился совокупный капитал израильских компаний
Бизнес 29 июля 09:13
Израиль испытал на Аляске комплекс, способный сбивать ракеты в космосе
Израиль 28 июля 14:07
Палестина прекратит все соглашения с Израилем
Другие страны 26 июля 01:33
Узбекистан наращивает сотрудничество с Израилем в аграрной сфере
Бизнес 25 июля 18:50
Казахстан рассматривает возможности создания прямого авиасообщения с Израилем
Бизнес 25 июля 15:32
Посол: Азербайджан и Израиль развивают отношения по всем направлениям
Бизнес 25 июля 11:44
Лента новостей
Модернизация установки "Деде-Горгуд" завершится к осени
Энергетика 10:35
В Азербайджане созданы новые региональные водоканальные управления
Экономика 10:30
Экзопланеты заслуживающие пристального изучения
Другие страны 10:30
В Ашхабаде на региональном уровне обсуждают проблемы Арала
Туркменистан 10:23
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 10:15
Посольство Азербайджана в Туркменистане объявило тендер
Тендеры 10:10
Производитель консервной продукции в Азербайджане определился с объемами экспорта за рубеж
Бизнес 10:06
Полиция Стамбула проводит рейды
Турция 09:59
К осени в Таджикистане может появиться первый исламский банк
Таджикистан 09:59