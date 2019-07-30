Израиль и Египет построят на Синае завод LNG

Египет и Израиль обдумывают строительство завода по сжижению газа на Красном море на Синае стоимостью $10-15 млрд для экспорта в Азию, после визита в Египет министра энергетики Израиля Юваля Штайница на прошлой неделе, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

"Весь мир должен оценить большой вклад Сиси в стабильность Египта, который необходим для стабильности региона", - сказал Штайниц на Средиземноморском газовом форуме в Каире, в котором приняли участие несколько министров энергетики в регионе.

Визит Штайница на прошлой неделе включал в себя тур по пирамидам с министром нефти Египта Тареком Эль-Моллой, в ходе которого они обсудили совместные инициативы по перекачке газа. Встреча и предлагаемый объект являются символом ужесточения отношений между Израилем и Египтом по энергетическим проектам.

Новый завод по сжижению газа на Синае будет похож на тот, который первоначально предлагал Eilat-Ashkelon Pipeline Co, который будет построен в Израиле, недалеко от Эйлата, но был демонтирован после того, как Министерство охраны окружающей среды выступило против него.

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