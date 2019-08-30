В Иерусалиме откроют огромное подземное кладбище

Под горой на окраине Иерусалима рабочие достраивают огромное подземное кладбище – 1,5-километровый туннель с гробницами, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Как сообщает АР, работы велись в течение трех лет, в то время, как земли в Израиле для захоронений сейчас в дефиците.

Кладбище на окраине Иерусалима практически заполнено четвертью миллиона могил. Открытие первой секции запланировано на октябрь 2019 года. Она пока рассчитана на 8 тысяч мест. Остальные участки планируется открыть в ближайшие годы.

В жаркую погоду в туннелях температура держится на уровне 23 градуса по Цельсию. В стенах из известняка расположили по четыре могилы в высоту, больше напоминающие маленькие японские капсульные отели. Весь проект обошелся в 50 миллионов долларов, а туннели занимают всего 5% всей подземной площади горы.

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