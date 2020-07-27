Армения представляет угрозу для энергетической безопасности Израиля

БАКУ /Trend/ - Столкновения, произошедшие несколько дней назад на азербайджано-армянской границе в результате провокации армянской стороны, трактуются с различных ракурсов.

Не следует забывать, что через северо-западный регион Азербайджана, в частности Товузский район, пролегают маршруты транспортных и энергетических проектов Азербайджана стратегического значения. И в частности маршрут нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан пролегает именно через регион, где Армения совершила военную провокацию.

В этом контексте последние действия Армении ставят под угрозу будущее энергетических проектов. Более того, военные столкновения создают угрозу и для стран, являющихся основными покупателями энергетической продукции Азербайджана. В качестве примера можно привести Израиль, являющийся стратегическим партнером Азербайджана с политической, экономической и военной точки зрения.

По статданным Государственного таможенного комитета, второй по объему нефтяного импорта из Азербайджана страной в 2019 году был Израиль. В основном, азербайджанская нефть транспортируется в Израиль по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Поэтому безответственные и провокационные действия Армении представляют угрозу для энергетической безопасности Израиля, а также для азербайджано-израильских связей.

В последнее время политическое руководство Армении открыто заявляет о намерении расширять связи с Израилем, и в этом году в Тель-Авиве планируется открытие посольства Армении. Однако Израилю – дружественной стране и партнеру Азербайджана – следует учесть, что Армения с целью осуществления своих военных авантюр может поставить под угрозу энергетическую политику Израиля. Любое военное столкновение, которое Армения провоцирует в приграничных регионах Азербайджана, является угрозой для поставки энергоресурсов в дружественный Израиль, и Израиль в этом контексте должен быть крайне внимателен к действиям Армении в вышеуказанном направлении.

(Текст: Кямаля Сеидова)