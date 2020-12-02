Нетаньяху призвал главного партнера по коалиции остановить продвижение к досрочным выборам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал в среду своего основного партнера по правительственной коалиции министра обороны Бени Ганца прекратить шаги, направленные на развал кабмина и проведение новых выборов, и сконцентрироваться на неотложных задачах, включая борьбу с распространением коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ганц должен прекратить движение в сторону выборов, пока еще не слишком поздно. В этот драматический момент нельзя позволить кому-либо втянуть страну в новые выборы в то время, когда мы должны бороться с коронавирусом и буквально заниматься спасением жизней", - сказал Нетаньяху в ходе специального обращения, которое транслировали основные каналы израильского ТВ.

Кнессет (парламент Израиля) в среду принял в предварительном чтении выдвинутый оппозицией законопроект о досрочном роспуске однопалатного парламента 23-го созыва. В ходе поименного голосования 61 депутат высказался за, а 54 - против документа. Для того, чтобы обрести силу закона, что приведет к досрочным выборам, законопроект должен быть согласован в нескольких парламентских комиссиях и пройти три чтения на пленарных сессиях палаты, что может занять до нескольких недель.

Во вторник Ганц заявил, что его партия "Кахоль-Лаван" будет голосовать за законопроект о роспуске парламента в предварительном чтении, обвинив старшего партнера по коалиции - партию "Ликуд" Нетаньяху - в умышленном срыве сроков утверждения бюджетов на 2020 и 2021 года. Сам премьер за несколько минут до выступления Ганца опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, что его противники "постараются втянуть Израиль в ненужные выборы".

Действующий 35-й кабинет министров Израиля был приведен к присяге 17 мая 2020 года. Это положило конец длившемуся более 500 дней политическому кризису в стране, в ходе которого трижды проводились парламентские выборы. Лишь последние из них, состоявшиеся 2 марта, привели к формированию устойчивой правительственной коалиции, контролирующей более половины из 120 мест в однопалатном парламенте.