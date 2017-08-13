В Пекине объявили желтый уровень опасности из-за грозы

13 августа 2017 17:40 (UTC+04:00)

Власти китайской столицы в воскресенье объявили в городе желтый уровень опасности в связи с грозой и продолжающимися ливнями, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Сильные дожди не прекращаются в Пекине с пятницы. В ряде районов в пригороде китайской столицы есть опасность наводнений, схода селей и оползней.

Власти в рамках мер предосторожности распорядились закрыть 184 туристических объекта, в том числе и один из наиболее посещаемых участков Великой Китайской стены в районе Бадалин в пригороде Пекина.

Метеорологи предупреждают о молниях и граде.

Azernews Newspaper
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