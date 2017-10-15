Число жертв взрыва в столице Сомали превысило двести человек

15 октября 2017 20:02 (UTC+04:00)

Число погибших при взрыве в столице Сомали Могадишо достигло 231 человека, еще не менее 275 человек получили ранения, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на полицию и медиков, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о 189 жертвах и 200 раненых.

В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц города. СМИ со ссылкой на полицию также сообщали о втором взрыве в Могадишо. Врыв произошел в том же районе, где и первый, жертв не было. Кроме того, правоохранителям удалось задержать водителя автомобиля, в котором были обнаружены взрывчатые вещества.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил в стране трехдневный траур.

Azernews Newspaper
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