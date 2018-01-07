В Сиднее зафиксировали рекордную за почти 80 лет жару

7 января 2018 15:56 (UTC+04:00)

Австралийская метеорологическая служба зафиксировала в Сиднее температуру в 47 градусов, что является самой высокой температурой за последние почти 80 лет, сообщается в Twitter метеорологического бюро штата Новый Южный Уэльс, передает РИА Новости.

Согласно службе, в последний раз подобная температура устанавливалась в Сиднее в 1939 году.

Власти выпустили предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввели полный запрет на разведение огня в зонах с высокой температурой. По городу установлены станции для бесплатного набора воды.

Как отмечает телеканал ABC, в результате жары несколько человек были госпитализированы.

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Azernews Newspaper
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