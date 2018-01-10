В Индии от аномальных холодов погибли более 40 человек

10 января 2018 13:27 (UTC+04:00)

Более 40 человек погибли за минувшие сутки от аномальных холодов в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны, где проживает порядка 200 миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IANS.

За последнюю неделю в этом штате были зафиксированы рекордные холода, минимальные температуры в отдельных регионах колебались в пределах 2,9 —7,5 градусов. При этом центральное отопление в стране отсутствует. В общей сложности от холода с 5 января здесь погибли 143 человека, среди которых есть дети.

Столкновение воздушных фронтов и высокая влажность привели к возникновению густого тумана, который серьезно нарушил железнодорожное движение в Уттар-Прадеше. По состоянию на утро среды видимость во многих районах не превышала 15-20 метров. По этой причине власти приняли решение отменить или задержать отправку десятков поездов. Кроме того, в штате зарегистрированы как минимум несколько ДТП, спровоцированных, главным образом, низкой видимостью. Их жертвами стали не менее пяти человек.

Занятия во всех начальных и средних школах по-прежнему отменены. Метеорологи прогнозируют, что текущие погодные условиях сохранятся в Уттар-Прадеше на протяжении еще двух дней.

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Azernews Newspaper
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