В Колумбии при крушении военного вертолета погибли десять человек

В результате крушения армейского вертолета Ми-17 в Колумбии погибли 10 человек, сообщил командующий колумбийскими вооруженными силами Рикардо Гомес Ньето, передает РИА Новости.

"Для нас очень больно подтвердить, что к настоящему моменту 10 человек в летательном аппарате погибли. Вся наша поддержка в этот трудный момент – с родными и друзьями (погибших)", - написал генерал-майор Гомес в своем микроблоге в Twitter.

Вертолет упал в муниципалитете Сеговия департамента Антиокия. Всего на борту находились 10 человек – восемь военных и двое гражданских лиц.

На месте падения работают спасатели и бригады скорой помощи. Причины катастрофы устанавливаются.

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