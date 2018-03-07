Совбез ООН обеспокоен гуманитарной ситуацией в Сирии

7 марта 2018 23:23 (UTC+04:00)

Совет Безопасности ООН заявил о беспокойстве в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии после принятия резолюции по гуманитарным паузам в стране, сообщил журналистам нынешний председатель Совета, постпред Нидерландов при ООН Карел ван Остером, пишет РИА Новости.

Совета Безопасности ООН в среду по инициативе Великобритании и Франции провел внеочередные консультации по ситуации в Сирии после принятия резолюции СБ 2401.

Встреча прошла в закрытом формате. С докладом по ситуации выступил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура и представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Члены Совета Безопасности ООН выразили беспокойство в связи с гуманитарной ситуацией и также обсуждалось прекращение огня. СБ вновь призывал к выполнению резолюции 2401", - сказал Остером по итогам встречи в среду.

Ранее постпред Франции при ООН высказался за то, чтобы по итогам встречи Совет Безопасности ООН в виде документа или заявления отреагировал на события в Сирии.

Также 12 марта Совет обсудит выполнение резолюции 2401 по режиму прекращения огня и гуманитарной паузе в Сирии. По словам постпреда Нидерландов, доклад о ситуации представит генеральный секретарь ООН.

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