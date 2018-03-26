Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Информацию о деталях визита агентство не приводит.

Вместе с тем ранее агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что неназванный представитель КНДР, вероятно высокопоставленный член руководства страны, находится с визитом в столице Китая, куда он прибыл в понедельник на поезде. Именно это средство передвижения предпочитал использовать отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, на котором неоднократно посещал Китай.

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