Канада отправила патрульный самолет и 40 военных в Японию для слежения за судами КНДР

Канада приняла решение отправить патрульный самолет для наблюдения за торговыми судами под флагом КНДР в районе Корейского полуострова. Об этом в субботу сообщил министр национальной обороны страны Харджит Сингх Саджан, передает ТАСС.

"Канада отправила патрульный самолет ВВС страны в [Тихоокеанском] регионе для содействия усилиям, которые предпринимают США и Соединенное Королевство [для поддержки мира и безопасности на Корейском полуострове]", - сказал он. Кроме того, на базе ВВС США Кадена на острове Окинава (Япония) будут размещены 40 канадских военных.

В субботу МИД Японии заявил, что для наблюдения за торговыми судами под флагом КНДР на базе Кадена разместятся патрульные самолеты Австралии и Канады. Предлогом для передислокации самолетов в Японию послужило привлечение Канберры и Оттавы к контролю за соблюдением санкций Совета Безопасности (СБ) ООН в отношении КНДР.

"Помимо США несколько стран-партнеров решили принять участие в наблюдении за незаконной морской деятельностью со стороны северокорейских судов, включая передачу грузов в море с судна на судно, что запрещено санкциями Совбеза ООН. В настоящее время Австралия и Канада планируют разместить свои патрульные самолеты на базе Кадена и участвовать в этих операциях", - заявил японский МИД.

В конце марта канадская подводная лодка Chicoutimi вернулась в порт приписки Эскимолт (провинция Британская Колумбия) после выполнения шестимесячной миссии по патрулированию акватории Азиатско-Тихоокеанского региона. В ее задачи также входило слежение за кораблями КНДР.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим. В последний раз санкции были ужесточены 22 декабря. Принятая тогда Совбезом резолюция под номером 2397 предусматривает новые ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки. Введенные СБ ООН меры призваны лишить Пхеньян средств для продолжения ракетно-ядерной программы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.