В Кабуле рядом со зданием избиркома прогремел взрыв

13 августа 2018 14:39 (UTC+04:00)

Взрыв произошел рядом со зданием избирательной комиссии в Кабуле, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TOLO News.

В момент взрыва рядом с офисом избиркома собрались протестующие сторонники кандидатов, отстраненных от участия в выборах.

Сообщается, что рядом с протестующими подорвался террорист-смертник. В результате взрыва погиб полицейский, еще один правоохранитель был ранен.

Ранее сообщалось, что независимая избирательная комиссия Афганистана (IEC) объявила, что президентские выборы в стране пройдут 20 апреля 2019 года. Таким образом выборы главы государства должны состояться через шесть месяцев после парламентских выборов, назначенных на 20 октября.

Предыдущие выборы президента прошли в Афганистане в 2014 году в два тура – 5 апреля и 14 июня. Победу во втором туре одержал Ашраф Гани Ахмадзай, но его основной соперник Абдулла Абдулла заявил о массовых фальсификациях и намерении сформировать собственное правительство. Гани официально вступил в должность в сентябре, благодаря соглашению о разделении власти, которое было подписано с Абдуллой.

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