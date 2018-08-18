В Японии обнародовали новые документы по делу Зорге

Согласно обнародованным в Японии документам, принадлежавшим Тайдзо Ота – главе шестого уголовного отдела министерства юстиции Японии, власти страны старались всячески ограничить доступ информации о деле Зорге в газеты, а также жестко регулировали способы подачи информации и упоминания замешанных в деле лиц, передаёт РИА Новости.

Документы были сданы близкими Оты в Государственную парламентскую библиотеку.

Группа Зорге была арестована в октябре 1941 года, а 16 мая 1942 года министерство юстиции впервые сообщило о существовании дела. В документах внутреннего пользования есть указания на жесткую цензуру, а также отражено мнение министерства иностранных дел. Так, например, об одном из участников группы Кинкадзу Сайондзи сказано, что необходимо вычеркнуть его должность в министерстве иностранных дел, а также содержится рекомендация "вычеркнуть прилагательное "важный" в словосочетании "дело важной секретности".

Такие меры предосторожности могут быть связаны с тем, что Сайондзи был внуком Киммоти Сайондзи – одного из десяти императорских советников гэнро, занимавшего одно время пост премьер-министра страны.

В появившихся 17 мая газетах "Майнити" и "Асахи" все эти указания выполнены, что свидетельствует о строгом соблюдении цензурных рекомендаций средствами информации того времени.

Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет, будучи при этом советским разведчиком. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он, благодаря своему обаянию, знаниям и уму вскоре завоевал дружбу военного атташе, а затем ему была предложена работа в качестве пресс-атташе. Существует информация, что Зорге даже было предложено возглавить партийную ячейку Национал-социалистической партии в посольстве.

Перед началом войны он смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые будут в нем задействованы, а осенью 1941 года сообщил о том, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы.

Перед обаянием советского разведчика не смог устоять даже его японский следователь. В своих записках о Зорге он пишет, что "это был очаровательный человек, несмотря на то, что он преступник, и я вел его дело".

Даже пребывание Зорге в тюрьме овеяно романтическим ореолом. Есть легенда о том, что в обмен на свое признание в шпионаже в пользу СССР он попросил не подвергать преследованию женщин-членов его группы. Зорге был заядлым курильщиком, его последним желанием перед казнью, которая состоялась 7 ноября 1944 года, было выкурить сигарету. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.

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