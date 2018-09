Президент Южной Кореи прибыл в КНДР на переговоры с Ким Чен Ыном (ВИДЕО)

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прилетел в Пхеньян для переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра межкорейского саммита.

Президентский Boeing приземлился в аэропорту Сунан в окрестностях Пхеньяна. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично встретил у трапа Мун Чжэ Ина, руководители двух корейских государств пожали друг другу руки и обнялись.

Первую леди Южной Кореи Ким Чжон Сук приветствовала супруга лидера КНДР Ли Соль Чу. Военный оркестр Корейской народной армии сыграл приветственный марш, лидеры Юга и Севера проследовали по красной дорожке к зданию аэропорта, в это время были слышны залпы салюта в честь визита Мун Чжэ Ина в Пхеньян.

В аэропорту также находились множество жителей Пхеньяна: женщины в ярких разноцветных национальных одеяниях, мужчины в строгих европейских костюмах выстроились плотными колоннами на летном поле. В руках встречающие держали флаги КНДР и символические знамена единой Кореи с изображением голубого силуэта Корейского полуострова на белом фоне.

За три дня пребывания в Пхеньяне южнокорейский президент дважды проведет переговоры с Ким Чен Ыном и обсудит вопросы дальнейшего улучшения отношений, денуклеаризации и развития диалога северных корейцев с США, а также ослабление военной напряженности на Корейском полуострове.

Это первый за последние 11 лет визит в Пхеньян южнокорейского лидера после того, как в октябре 2007 года КНДР посетил бывший президент Но Мун Хён.



