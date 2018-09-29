В Японии почти 100 тысяч домов остались без света из-за тайфуна "Трами"

29 сентября 2018 06:14 (UTC+04:00)

В южной японской префектуре Окинава из-за приближения тайфуна "Трами" без света остались 98 тысяч домохозяйств, как передаёт РИА Новости сообщила энергетическая компания Okinawa Electric Power.

Центр тайфуна "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, в настоящее время находится в 140 километрах от Нахи — главного административного города префектуры Окинава. Он двигается с юга на северо-восток, а в воскресенье-понедельник захватит значительную часть страны. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный".

Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах – до 60 метров в секунду.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай призвал Японию беречь стабильные двусторонние отношения
Китай 28 сентября 10:56
Безработица в Японии в августе снизилась до 2,4%
Другие страны 28 сентября 09:14
Почти 200 авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна "Трами"
Другие страны 28 сентября 04:12
Лидеры США и Японии договорились начать переговоры о торговом соглашении
США 27 сентября 00:47
Японская Mitsubishi может принять участие в проектах в нефтегазовом секторе Узбекистана
Энергетика 26 сентября 17:51
Украина будет закупать азербайджанское вино на постоянной основе
Бизнес 26 сентября 16:29
Лента новостей
Facebook нашла уязвимость в системе безопасности
ИКТ 05:45
Умер сооснователь рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин
Звёздный мир 05:12
Мадуро рассказал о значении встречи с Трампом
Другие страны 04:01
Генсек ООН на встрече с главой МИД Сирии высказался за создание конституционной комиссии
Другие страны 03:31
"Монако" проиграл "Сент-Этьену" в чемпионате Франции по футболу
Спорт 03:16
Продолжающаяся вооруженная агрессия Армении против Азербайджана представляет наибольшую угрозу перспективам развития региона - министр
Политика 02:35
«Цикл» в представлении Раина Султанова и Исфара Сарабского в рамках Фестиваля Насими
Культура 01:37
В Центре Гейдара Алиева прошел потрясающий вечер духовной музыки с участием всемирно известного Сами Юсуфа (ФОТО)
Азербайджан 01:30
В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими (ФОТО)
Культура 01:24