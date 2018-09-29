В Японии почти 100 тысяч домов остались без света из-за тайфуна "Трами"

В южной японской префектуре Окинава из-за приближения тайфуна "Трами" без света остались 98 тысяч домохозяйств, как передаёт РИА Новости сообщила энергетическая компания Okinawa Electric Power.

Центр тайфуна "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, в настоящее время находится в 140 километрах от Нахи — главного административного города префектуры Окинава. Он двигается с юга на северо-восток, а в воскресенье-понедельник захватит значительную часть страны. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный".

Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах – до 60 метров в секунду.

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