В Новой Зеландии туристов заставят раскрывать пароли к мобильным телефонам

5 октября 2018 02:53 (UTC+04:00)

Прилетевшие в Новую Зеландию туристы могут быть оштрафованы таможней более чем на три тысячи долларов США за отказ предоставить пароль к личным устройствам, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TVNZ.

По его информации, новые изменения в таможенный закон, вступившие в силу 1 октября, подразумевают штраф в размере пяти тысяч новозеландских долларов (это 3243 американских долларов) за отказ предоставить пароль, пин-код или отпечаток пальца к телефонам и другим электронным устройствам.

"Нам неизвестно, чтобы какая-то другая страна законодательно устанавливала наказание, если люди отказываются раскрыть свои пароли. Мы понимаем всю важность и значимость этого", — приводит телеканал слова официального представителя таможни Новой Зеландии Терри Брауна.

Также телеканал сообщает, что Совет Новой Зеландии по гражданским свободам (CCL) счел новые изменения в законе "серьезным вторжением в частную жизнь".

"Современные смартфоны содержат большое количество личной информации, включая письма, медицинские данные, личные фото. Данный закон позволяет таможне получить доступ к устройствам граждан без каких-либо обоснований или обращений", — заявил представитель CCL Томас Бигл.

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