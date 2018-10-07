На Украине госпитализировали 36 человек после отравления в детском саду

7 октября 2018 13:10 (UTC+04:00)

Число госпитализированных после массового отравления детей и взрослых в детском саду в городе Нетешин Хмельницкой области выросло до 36. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее пресс-служба Хмельницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины сообщила, что в детском саду в Хмельницкой области зарегистрирована вспышка кишечных инфекций, в больницу попали 26 детей и пятеро взрослых (четыре сотрудника учреждения и один 19-летний молодой человек, который контактировал с работниками детсада). Полиция возбудила уголовное дело.

"Сейчас на стационарном лечении в инфекционном отделении находится 36 больных (29 детей и 7 взрослых)", — говорится в сообщении.

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