В Афганистане не менее 15 силовиков погибли при атаке талибов

8 октября 2018 19:16 (UTC+04:00)

По меньшей мере 15 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли, 26 получили ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" на севере страны, сообщил телеканал TOLO News в понедельник со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Сообщается, что боевики атаковали несколько контрольно-пропускных пунктов ночью в воскресенье на севере провинции Джаузджан. По данным телеканала, столкновения продолжаются. Боевикам удалось захватить два ККП, как заявил представитель полицейских сил безопасности.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

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