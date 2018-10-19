Фаворит президентской гонки в Бразилии не намерен участвовать в теледебатах

19 октября 2018 03:31 (UTC+04:00)

Кандидат на пост президента Бразилии, ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару не намерен участвовать в предстоящих теледебатах, несмотря на тот факт, что врачи сообщили об улучшении состояния его здоровья. Соответствующее заявление политик сделал в четверг в эфире телеканала Globo, пишет ТАСС.

"В соответствии с тем, что мне сказали, у меня есть ограничения. Я мог бы рискнуть, поучаствовать в дебатах часа два или три, но это могло бы плохо сказаться на моем здоровье. Поэтому, принимая во внимание ограничения, состояние моего здоровья и серьезность того, что случилось, я склоняюсь к тому, чтобы не участвовать в дебатах", - сказал Болсонару.

Политик был тяжело ранен ножом 6 сентября во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке страны. До сих пор врачи запрещали ему участвовать в теледебатах и агитационных мероприятиях по состоянию здоровья. Однако в четверг, после очередного осмотра, они пришли к выводу, что состояние политика улучшилось. При этом медики отметили, что решение об участии в теледебатах или отказе от них предстоит принять самому кандидату.

7 октября в Бразилии состоялись президентские и парламентские выборы. Согласно официальным данным, среди кандидатов на высший пост наибольшее число голосов набрали Болсонару (46,03%) и представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад (29,28%). Так как ни один из этих кандидатов не смог преодолеть 50% отметку, 28 октября они встретятся во втором туре.

По данным опроса Бразильского института изучения общественного мнения и статистики, распространенным в понедельник, Болсонару выиграет второй тур выборов президента Бразилии. Согласно исследованию, за депутата намерены проголосовать 59% избирателей. Его соперник Аддад может рассчитывать на поддержку 41% сограждан.

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