Фаворит президентской гонки в Бразилии не намерен участвовать в теледебатах

Кандидат на пост президента Бразилии, ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару не намерен участвовать в предстоящих теледебатах, несмотря на тот факт, что врачи сообщили об улучшении состояния его здоровья. Соответствующее заявление политик сделал в четверг в эфире телеканала Globo, пишет ТАСС.

"В соответствии с тем, что мне сказали, у меня есть ограничения. Я мог бы рискнуть, поучаствовать в дебатах часа два или три, но это могло бы плохо сказаться на моем здоровье. Поэтому, принимая во внимание ограничения, состояние моего здоровья и серьезность того, что случилось, я склоняюсь к тому, чтобы не участвовать в дебатах", - сказал Болсонару.

Политик был тяжело ранен ножом 6 сентября во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке страны. До сих пор врачи запрещали ему участвовать в теледебатах и агитационных мероприятиях по состоянию здоровья. Однако в четверг, после очередного осмотра, они пришли к выводу, что состояние политика улучшилось. При этом медики отметили, что решение об участии в теледебатах или отказе от них предстоит принять самому кандидату.

7 октября в Бразилии состоялись президентские и парламентские выборы. Согласно официальным данным, среди кандидатов на высший пост наибольшее число голосов набрали Болсонару (46,03%) и представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад (29,28%). Так как ни один из этих кандидатов не смог преодолеть 50% отметку, 28 октября они встретятся во втором туре.