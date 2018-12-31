В правительстве Республики Корея заявили, что власти не ведут слежку за гражданами

Секретарь по общественным вопросам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявил, что Голубой дом (официальная резиденция президента) не вел слежки за гражданами в политических целях. Kак передаёт Trend со ссылкой на ТАСС oб этом в понедельник сообщило агентство Yonhap News.

Согласно его информации, советник президента выступил с соответствующим заявлением во время заседания парламентского комитета, который рассматривает дело бывшего сотрудника специального инспекционного бюро администрации Мун Чжэ Ина Ким Дэ У, который предположительно занимался незаконным сбором данных о гражданах. "Группа по гражданским вопросам в правительстве [президента Южной Кореи] Мун Чжэ Ина не проводила слежки за гражданскими лицами и не составляла черный список [людей, критикующих правительство], в отличие от предыдущей администрации", - утверждал он.

Прокуратура Южной Кореи, как информировало 26 декабря Yonhap News, провела следственные действия в одном из офисов Голубого дома после того, как главная оппозиционная Корейская партия свободы заявила о незаконном сборе данных о гражданах. Следователям предоставили запрошенные документы о работе специального инспекционного бюро администрации южнокорейского президента. В задачи этого подразделения входит выявление признаков коррупции среди должностных лиц, назначаемых президентом, а также членов его семьи.

Как сообщила южнокорейская газета Chunan Ilbo, Корейская партия свободы (занимает 112 из 300 мест в парламенте) в воскресенье обнародовала список проверок, проведенных бывшим сотрудником бюро Ким Дэ У. По его словам, сотрудники бюро по указанию руководства должны были следить за рядовыми гражданами, выходя при этом за рамки законодательства, и составлять на основе собранных данных отчеты, которые потом передавали в прокуратуру. Один из таких отчетов был составлен в отношении бывшего главы исследовательского Сеульского центра созидательной экономики и инноваций, которого заподозрили в халатности. По оценке оппозиции, подобные действия со стороны бюро в отношении главы центра были незаконными, поскольку он не был назначен президентом и не является госслужащим, отмечала газета.

Ренхап отметило, что на Ким Дэ У пожаловались в прокуратуру, поскольку его заподозрили в раскрытии секретной информации, полученной во время работы в Голубом доме.

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