Мексиканские военные взяли под контроль НПЗ и объекты Pemex

Мексиканские военные в понедельник взяли под контроль объекты государственной нефтяной компании Pemex в Кулиакане на западе Мексики и нефтеперерабатывающий завод в Саламанке в центре страны на фоне перебоев с поставками бензина. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило издание Sinembargo.

В Саламанке военные проверяли всех сотрудников НПЗ перед входом и выходом с предприятия, также проводили проверку внутри завода. По данным СМИ, сотрудникам завода запретили пользоваться мобильными телефонами и другими средствами коммуникации, чтобы избежать возможных контактов с так называемыми уачиколерос - преступниками, специализирующимися на врезках в трубопроводы. В Кулиакане войска взяли под операционный контроль объекты Pemex, чтобы избежать краж топлива, отмечает издание.

Предполагается, что военные будут обеспечивать безопасность завода в Саламанке как минимум один месяц, сообщило издание Universal.

По данным мексиканских СМИ, перебои на заправках или полное отсутствие бензина отмечены сразу в шести штатах. В свою очередь, президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор говорит лишь об изменении системы доставки топлива, чтобы победить воровство из трубопроводов. Pemex также заявил, что бензина в Мексике достаточно, объясняя, что для борьбы с врезками были перекрыты сразу несколько крупных подземных артерий поставок бензина. Теперь топливо доставляется с помощью автоцистерн, что и привело к уменьшению объемов.

Согласно представленному ранее Обрадором плану по предотвращению краж топлива, федеральные силы Мексики берут под контроль систему мониторинга Pemex. При этом, как заявлял Обрадор, лишь 20% краж топлива Pemex происходят из-за незаконных врезок, остальные совершаются "сверху", то есть менеджментом компании. По его словам, кражи топлива в прошлом году обошлись госкомпании в 60 миллиардов песо (около 3 миллиардов долларов).

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