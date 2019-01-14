В Мексике один человек погиб в столкновении с ворами топлива

14 января 2019 02:17 (UTC+04:00)

Преследование предполагаемых похитителей топлива из трубопроводов закончилось в воскресенье в Мексике перестрелкой, в которой был убит один из подозреваемых, еще один ранен, а трое военнослужащих были похищены жителями местного поселка, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал Milenio, события произошли в муниципалитете Тула штата Идальго. Военные преследовали автомобиль с предполагаемыми преступниками, которые начали по ним стрелять. Солдаты открыли ответный огонь, убив одного и ранив еще одного подозреваемого.

Однако затем в дело вмешались жители поселка Санта-Ана, которые перекрыли путь военным, задержали и увели троих их них. Затем солдат освободили, но им были нанесены побои. Сейчас ситуацию в поселке контролирует армия.

Стратегия борьбы с хищениями топлива так называемыми "уачиколерос" (преступниками, специализирующимися на врезках в трубопроводы) была объявлена новым президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Власти остановили прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, и перешли на доставку топлива в основном цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска. Все это уже привело к серьезным перебоям с поставками бензина на АЗС и вызвало многочасовые очереди на заправках.

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