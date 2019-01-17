Японские ученые в три раза занизили дозы радиации в Фукусиме

Первые замеры уровня радиационного фона в районе Датэ города Фукусима, полученные японскими радиологами два года назад, были занижены в три раза из-за "арифметических ошибок при анализе данных", сообщает газета Асахи симбун, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Эта ошибка была абсолютно случайной. В любом случае, она не сильно повлияла на итоговые результаты у наблюдений. Даже в этом случае годичная доза радиации для жителей Датэ не превысит одного миллизиверта, что укладывается в международные нормы", — заявил Рюго Хайяно (Ryugo Hayano) из университета Токио (Япония).

Восемь лет назад произошла одна из самых тяжелых аварий на АЭС в истории Земли. Системы охлаждения сразу четырех реакторов АЭС "Фукусима-1" были выведены из строя в результате мощнейшего землетрясения и цунами. Это привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны, в результате чего в атмосферу, почву и в океан попали радиоактивные вещества.

Попадание больших количеств цезия-137 и ряда других опасных веществ в почву и грунтовые воды вынудило правительство Японии в апреле 2011 года эвакуировать жителей зоны радиусом в 20 километров от АЭС, и создать зону отчуждения радиусом в 30 километров, проживание в которой было признано небезопасным для человека.

Несмотря на очень трепетное отношение к слову "радиация" в Японии, в зоне отчуждения, в том числе и в районе Датэ в городе Фукусима, осталось жить несколько десятков тысяч человек, не пожелавших покидать родные дома по рекомендации правительства.

Хаяно и его коллеги на протяжении нескольких лет наблюдали за уровнями радиации в Датэ, выдав местным жителям специальные "накопительные" датчики радиации. Они представляют собой кусочки стекла, покрытые специальной пленкой, которая постепенно темнеет под действием ионизирующего излучения.