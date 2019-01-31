Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике возросло до 120

31 января 2019 23:04 (UTC+04:00)

Число жертв взрыва и последовавшего пожара на трубопроводе в штате Идальго возросло до 120 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг газета Milenio.

"68 человек погибли при взрыве, 52 скончались в больницах", - приводит издание заявление властей. Лечение в стационарах продолжают получать еще 27 человек, из них 26 - за пределами штата.

Взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод, когда там находилось множество людей. Федеральное правительство заявило, что эта трагедия не повлияет на его планы по борьбе с хищениями топлива в стране.

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