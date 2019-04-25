Полиция: 22 человека пропали при кораблекрушении в Карибском море

25 апреля 2019 23:14 (UTC+04:00)

Двадцать два человека пропали без вести в результате кораблекрушения судна, нелегально отправившегося из венесуэльского города Гуирия в штате Сукре в Тринидад и Тобаго, сообщил центр полицейской координации Сукре, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее венесуэльское издание Nacional заявило о пропаже 33 человек. Лодка перевернулась из-за сильного ветра у острова Патос в заливе Париа. По данным полиции, судно "Эль Джонатан" вышло из Гуирии с 24 людьми, пока имеется информация о спасении 2 человек, которые не пострадали.

Спасатели ищут остальных пассажиров. Издание отмечает, что судно также, вероятно, имело на борту больший вес, чем могло выдержать.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Карибском море людей с упавшего самолета спасли на круизном лайнере
Другие страны 9 марта 12:31
В Тринидаде и Тобаго самолет врезался в стену аэропорта
В мире 8 марта 17:58
Казахстан направит гуманитарную помощь мусульманам рохинджа и странам Карибского бассейна
Казахстан 29 декабря 2017 17:17
В Карибском море более 40 человек пропали
В мире 16 октября 2017 15:03
Азербайджан внес в антитеррористический список гражданина Тринидада и Тобаго
Бизнес 23 августа 2017 17:32
Ураган "Мэтью" в Карибском море достиг высшей категории опасности
Другие страны 1 октября 2016 07:31
Лента новостей
Юнкер: ЕС не намерен преследовать Huawei только из-за того, что это китайская компания
Другие страны 23:35
Попытка армянской общины в Бельгии потерпела крах
Армения 23:32
В Израиле состоялось мероприятие, посвящённое юбилею Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 22:55
На Шри-Ланке ошиблись при подсчете жертв теракта
Другие страны 22:46
Азербайджанский производитель органических удобрений увеличит производство
Бизнес 22:21
Когда в Азербайджане снизятся цены на картофель и лук?
Общество 22:05
Мубариз Гурбанлы: Азербайджанское государство стоит на страже ценностей мультикультурализма
Политика 22:01
Китайская корпорация создаст текстильные кластеры в двух узбекских регионах
Бизнес 21:57
В центре Баку обновляется дорожная разметка
Общество 21:43