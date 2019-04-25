Полиция: 22 человека пропали при кораблекрушении в Карибском море

Двадцать два человека пропали без вести в результате кораблекрушения судна, нелегально отправившегося из венесуэльского города Гуирия в штате Сукре в Тринидад и Тобаго, сообщил центр полицейской координации Сукре, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее венесуэльское издание Nacional заявило о пропаже 33 человек. Лодка перевернулась из-за сильного ветра у острова Патос в заливе Париа. По данным полиции, судно "Эль Джонатан" вышло из Гуирии с 24 людьми, пока имеется информация о спасении 2 человек, которые не пострадали.

Спасатели ищут остальных пассажиров. Издание отмечает, что судно также, вероятно, имело на борту больший вес, чем могло выдержать.

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