На Шри-Ланке после серии терактов продлили каникулы для младшеклассников

Каникулы для школьников младших и средних классов в государственных школах Шри-Ланки, которые продлили после серии терактов в стране, продлятся до 13 мая, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на заявление департамента информации при правительстве страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что совет национальной безопасности принял решение продлить каникулы в учебных заведениях до 6 мая, "учитывая сложившуюся ситуацию с безопасностью в стране".

Согласно заявлению департамента, школьники младших классов приступят к учебе 13 мая, учащиеся 6 классов и старше вернуться в школы 6 мая.

21 апреля, по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По информации властей Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

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