В Рио-де-Жанейро полиция в ходе спецоперации застрелила восемь человек

Сотрудники полиции застрелили восемь человек в ходе операции в фавеле Маре на севере бразильского Рио-де-Жанейро, передает агентство Франс Пресс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Мы подтверждаем, что восемь подозреваемых были убиты в операции в комплексе Маре", - заявил агентству представитель полиции.
Других подробностей об инциденте не сообщается.
Фавела Маре в северной части бразильского Рио-де-Жанейро является одним из наиболее бедных районов города, ее частично контролируют вооруженные наркоторговцы.
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