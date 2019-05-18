Экс-президент Аргентины Фернандес де Киршнер намерена баллотироваться в вице-президенты

Сенатор и экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер объявила в субботу, что будет баллотироваться не на пост главы государства, а в вице-президенты, сообщает ТАСС.

"Я попросила Альберто Фернандеса (экс-председателя правительства - прим. ТАСС) возглавить нашу связку, он как кандидат в президенты, а я - в вице-президенты", - говорит она в видеозаписи, опубликованной в ее соцсетях.

По ее словам, вместе с Альберто Фернандесом, который возглавлял кабинет министров с 2003 по 2008 год при Фернандес де Киршнер и экс-президенте Несторе Киршнере, она намерена участвовать в первичных выборах.

"Я убеждена, что предлагаемое нами лучше всего отражает то, что в настоящее время необходимо в Аргентине, чтобы объединить самые широкие политические, общественные и экономические секторы не только для того, чтобы победить, но и для того, чтобы управлять страной", - добавила она.