Борис Джонсон: после отставки Мэй консерваторы должны объединиться и осуществить Brexit

24 мая 2019 14:53 (UTC+04:00)

Британские консерваторы должны забыть о разногласиях и после отставки Терезы Мэй с поста главы партии совместно завершить процесс выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом написал в пятницу на своей странице в Twitterбывший глава МИД Великобритании и один из главных претендентов на пост нового лидера тори Борис Джонсон, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Тереза Мэй сделала достойное уважения заявление. Спасибо за стоицизм, который вы проявили, служа своей стране и Консервативной партии. Теперь пришло время добиться того, к чему вы так настоятельно призывали: объединиться и осуществить Brexit", - написал Джонсон.

Похожие по интонации твиты опубликовали также другие видные представители Консервативной партии - как из числа сторонников Мэй, так и ее противники из лагеря евроскептиков-тори. Доминик Рааб, покинувший пост министра по делам Brexit в ноябре прошлого года из-за разногласий с Мэй, назвал ее "патриотом и верным членом Консервативной партии". Экс-лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом, ушедшая в отставку в эту среду из-за неприятия правительственного курса по Brexit, подчеркнула, что Мэй "сделала все возможное" для соблюдения итогов референдума 2016 года и проявляла "полную преданность своей стране".

Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития, евроскептик Майкл Гоув, который также считается одним из фаворитов в борьбе за лидерство в Консервативной партии, отметил, что поступок Мэй "заслуживает благодарности и уважения".

Мэй объявила в пятницу, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня. При этом она будет исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори. Она также заявила, что кампания по избранию нового главы партии начнется 10 июня.

Глава британского правительства в последние дни столкнулась с крайне серьезным давлением со стороны членов кабинета министров и депутатов Консервативной партии, которые предпринимали попытки вынудить ее уйти в отставку. Рост недовольства министров и рядовых тори был во многом связан с тем, что Мэй сильно смягчила свою позицию по Brexit с целью получить поддержку со стороны других партий, представленных в Палате общин британского парламента. Такая поддержка была необходима премьеру для принятия соглашения об условиях выхода страны из ЕС, которое депутаты до этого уже трижды отклоняли.

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