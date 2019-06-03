Сингапурский перевозчик SilkAir не намерен отказываться от приобретения Boeing 737 MAX

Сингапурский авиаперевозчик SilkAir не намерен отменять заказ на покупку 31 самолета Boeing 737 MAX, но ситуация в любой момент может измениться. Об этом рассказал в понедельник в интервью газете The Straits Times исполнительный директор Singapore Airlines Го Чунь Пхон, в состав которой входит SilkAir, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Сейчас мы пока не знаем, когда Boeing 737 MAX вернут в эксплуатацию, - отметил он. - На сегодняшний день планов отмены приобретения 31 лайнера нет". "Конечно, если эти самолеты вернутся в эксплуатацию, то мы заинтересованы в их поставках в новой комплектации и с модернизированным программным обеспечением", - подчеркнул Го Чунь Пхон.

SilkAir выполняет полеты по городам в странах Юго-Восточной Азии, имея в своем парке только узкофюзеляжные самолеты, в том числе шесть Boeing 737 MAX.

10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

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