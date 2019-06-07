Си Цзиньпин рассказал о торговле энергоносителями между Россией и Китаем

7 июня 2019 15:46 (UTC+04:00)

Объем торговли энергоносителями между Китаем и Россией в 2018 году превысил $40 миллиардов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на сессии российско-китайского энергетического форума, который проходит в рамках ПМЭФ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин 5-7 июня находится в России с госвизитом. В среду по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина было подписано два десятка документов в разных сферах, в том числе в области инвестиций, промышленности, сельском хозяйстве и других.

"Энергетическое направление - одно из наиболее весомых, продуктивных и широко охватывающих составляющих двустороннего сотрудничества. В прошлом году объем торговли энергоносителями между Китаем и Россией превысил 40 миллиардов долларов, составив значимую долю рекордного товарооборота в 100 миллиардов долларов", - рассказал китайский лидер.

По итогам 2018 года Китай возглавил топ-5 торговых партнеров России. Товарооборот России и Китая по итогам года впервые в истории превысил 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ, оборот внешней торговли между Россией и Китаем составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. Объем российского экспорта составил 56,065 миллиарда долларов, импорта – 52,218 миллиарда долларов.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан и Россия могут создать совместное предприятие в области геологоразведки
Энергетика 15:03
Крейсер США помешал прохождению российского военного корабля в Восточно-Китайском море
Другие страны 15:02
Казахстан и Сингапур наращивают товарооборот
Бизнес 14:47
Российский КАМАЗ рассчитывает на сделку с Туркменистаном
Бизнес 13:42
Еще одна область Казахстана приступит к выпуску азотных удобрений
Бизнес 12:18
Песков: карабахский конфликт не обсуждался на встрече Путина и Пашиняна
Азербайджан 12:05
Лента новостей
В Азербайджане начинается подготовка к Олимпийским играм 2024 года по брейк-дансу
Спорт 15:52
В Азербайджане начинается подготовка к Олимпийским играм 2024 года по брейк-дансу
Спорт 15:52
Обнародованы расходы Турции на научные исследования
Турция 15:48
Развитие отечественной нефтедобычи важно для энергетической безопасности Беларуси - Ляхов
Беларусь 15:36
В Казахстане завершился первый этап строительства полимерной фабрики
Бизнес 15:31
Макрон: участие Трампа в саммитах G20 и G7 не ставилось под сомнение
Другие страны 15:28
Строительство автомобильного моста между Азербайджаном и Россией близится к концу (ФОТО)
Бизнес 15:24
Израиль закупит 74 вагона у Bombardier
Израиль 15:24
Посол Кыргызстана в Великобритании рассказала в английском парламенте о роли женщин в дипломатии и политике
Кыргызстан 15:21