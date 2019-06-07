Си Цзиньпин рассказал о торговле энергоносителями между Россией и Китаем

Объем торговли энергоносителями между Китаем и Россией в 2018 году превысил $40 миллиардов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на сессии российско-китайского энергетического форума, который проходит в рамках ПМЭФ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин 5-7 июня находится в России с госвизитом. В среду по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина было подписано два десятка документов в разных сферах, в том числе в области инвестиций, промышленности, сельском хозяйстве и других.

"Энергетическое направление - одно из наиболее весомых, продуктивных и широко охватывающих составляющих двустороннего сотрудничества. В прошлом году объем торговли энергоносителями между Китаем и Россией превысил 40 миллиардов долларов, составив значимую долю рекордного товарооборота в 100 миллиардов долларов", - рассказал китайский лидер.

По итогам 2018 года Китай возглавил топ-5 торговых партнеров России. Товарооборот России и Китая по итогам года впервые в истории превысил 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ, оборот внешней торговли между Россией и Китаем составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. Объем российского экспорта составил 56,065 миллиарда долларов, импорта – 52,218 миллиарда долларов.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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