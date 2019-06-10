США призвали молдавских политиков урегулировать кризис путем переговоров

10 июня 2019 10:13 (UTC+04:00)

Госдепартамент призвал все партии Молдавии проявить сдержанность и урегулировать политический кризис путем переговоров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Моргана Ортагуса, которое было опубликовано в понедельник в Facebook на странице посольства США в Молдавии.

"Соединенные Штаты призывают все партии Молдовы проявить сдержанность и договориться о пути продвижения вперед посредством политического диалога. Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и в соответствии с основными правами. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства", - отмечается в нем.

В заявлении пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства также подчеркивается, что обеспечение процветающего и демократического будущего для Молдовы и ее граждан является общей целью, которую Соединенные Штаты продолжат поддерживать.

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