Bloomberg сообщил о появлении третьего "стомиллиардера" в мире

Владелец холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал третьим "стомиллиардером" в мире, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Издание оценило состояние Арно в 100,4 миллиарда долларов. Так, по информации СМИ, с начала года активы Арно выросли на 43 процента вследствие роста акций LVMH.

По оценке Bloomberg, сейчас его состояние составляет более трех процентов от ВВП Франции.

Ранее звания "стомиллиардера" удостаивались глава Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 119 и 106 миллиардов долларов соответственно.

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