Новак провел двустороннюю встречу с аль-Фалехом на полях G20

28 июня 2019 16:26 (UTC+04:00)

Глава Минэнерго Александр Новак провел встречу с саудовским министром энергетики Халедом аль-Фалехом в Осаке на полях саммита G20, сообщает Тренд со ссылкой на ТАСС.

Ранее аль-Фалех говорил в интервью ТАСС, что рассчитывает на этой встрече окончательно выверить позиции России и Саудовской Аравии по дальнейшей реализации сделки ОПЕК+. Большинство стран альянса склоняются к продлению действующих договоренностей, неясной остается до сих пор позиция России, крупнейшего производителя нефти в ОПЕК+.

Министерская встреча стран ОПЕК+ состоится уже 1-2 июля. На ней страны должны определить уровни добычи нефти на второе полугодие.

Президент Владимир Путин в интервью Financial Times сказал, что соглашение о стабилизации добычи с Саудовской Аравией и ОПЕК "в целом имело позитивный эффект на стабилизацию и прогнозирование рынка". Он также сообщил, что провел встречу по этому вопросу с руководителями крупнейших нефтяных компаний и членами правительства. Резкие скачки и падения цен не будут способствовать стабильности рынка и не будут содействовать инвестициям, отметил президент России.

В пятницу в Осаке Новак сказал журналистам, что правительство и нефтяники имеют согласованную позицию по сделке, хотя еще в четверг отмечал, что консультации с компаниями продолжаются.

Страны ОПЕК+ с апреля обсуждают политику по добыче нефти на второе полугодие, но из-за неопределенностей и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Сделка о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на Россию приходится 228 тыс. баррелей в сутки, была заключена в декабре 2018 г. и завершается 30 июня.

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