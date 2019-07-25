Госпитализирован президент Туниса

Президент Туниса Беджи Каид ас-Себси госпитализирован в среду в связи с недомоганием. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

По его данным, 92-летнего главу государства поместили в военный госпиталь. Информация о его состоянии не приводится.

В конце июня ас-Себси уже временно госпитализировали в связи с резким ухудшением самочувствия. Тогда в госпитале он пробыл несколько дней.

Ас-Себси занимает пост президента Туниса с 2014 года.

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