В Буркина-Фасо жертвами вооруженной атаки террористов стали 14 человек

27 июля 2019 19:27 (UTC+04:00)

По меньшей мере 14 мирных граждан погибли в минувший четверг в результате вооруженной атаки террористов на севере Буркина-Фасо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу агентство France Presse.

Около двадцати боевиков напали на деревню Диблу в области Писсила. "В итоге 14 человек убиты, есть также пропавшие без вести", - отметили они. По данным источников AFP, террористы сожгли магазины и мотоциклы местных жителей. Почти полностью разграблен местный рынок.

Ранее в июле Национальная ассамблея Буркина-Фасо продлила чрезвычайное положение в некоторых областях, главным образом на севере и востоке страны, для противодействия группировкам террористов и экстремистов.

С 2015 года северные районы Буркина-Фасо часто повергаются атакам джихадистов. Однако в последнее время вооруженные радикалы стали регулярно совершать атаки на западе и на востоке страны, в частности в зонах близ границы с соседними Бенином и Того.

В ответ на активизацию боевиков армия Буркина-Фасо проводит поисковые операции, в которых участвуют военно-воздушные силы, по выявлению и ликвидации баз террористов.

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