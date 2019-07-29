Помпео: создание коалиции для Персидского залива потребует больше времени, чем думали США

Формирование коалиции для обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива потребует больше времени, чем считала администрация США. Это признал госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в понедельник в Экономическом клубе Вашингтона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На это уйдет больше времени, чем мы хотели бы", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США, комментируя вопрос о создании упомянутой коалиции.

При этом он заверил, что США намерены прилагать все усилия, в том числе по линии Пентагона, чтобы свобода мореплавания в Ормузском проливе и других водных пространствах на Ближнем Востоке сохранялась. "Мы будем держать их открытыми", - обещал Помпео, имея в виду водные пространства региона.

Ормузский пролив, через который транспортируется почти одна пятая всей потребляемой в мире нефти, соединяет Персидский и Оманский заливы. По этому пути доставляется большая часть нефти, экспортируемой из Саудовской Аравии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Ирака, а также почти весь сжиженный природный газ, производимый Катаром - крупнейшим в мире экспортером этого вида топлива.

Ситуация вокруг Ирана вновь обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер задержали "в связи с нарушением международных правил" и сопроводили до берега для проверки.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе.

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