Помпео: создание коалиции для Персидского залива потребует больше времени, чем думали США

29 июля 2019 17:54 (UTC+04:00)

Формирование коалиции для обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива потребует больше времени, чем считала администрация США. Это признал госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в понедельник в Экономическом клубе Вашингтона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На это уйдет больше времени, чем мы хотели бы", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США, комментируя вопрос о создании упомянутой коалиции.

При этом он заверил, что США намерены прилагать все усилия, в том числе по линии Пентагона, чтобы свобода мореплавания в Ормузском проливе и других водных пространствах на Ближнем Востоке сохранялась. "Мы будем держать их открытыми", - обещал Помпео, имея в виду водные пространства региона.

Ормузский пролив, через который транспортируется почти одна пятая всей потребляемой в мире нефти, соединяет Персидский и Оманский заливы. По этому пути доставляется большая часть нефти, экспортируемой из Саудовской Аравии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Ирака, а также почти весь сжиженный природный газ, производимый Катаром - крупнейшим в мире экспортером этого вида топлива.

Ситуация вокруг Ирана вновь обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер задержали "в связи с нарушением международных правил" и сопроводили до берега для проверки.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Шведская активистка пересечет Атлантику на яхте для участия в саммите ООН
Другие страны 17:56
Япония и США могут достичь соглашения по свободной торговле в сентябре
Другие страны 17:45
Помпео заявил, что США обеспечат свободу судоходства в Ормузском проливе
Другие страны 17:32
В Тегеране назвали предложение Помпео выступить на иранском ТВ актом психологической войны
Иран 15:38
В США пассажирский поезд врезался в грузовик
Другие страны 13:10
В Иране введен запрет на купание в Каспии
Общество 12:17
Лента новостей
Азербайджано-турецкий банк увеличил чистую прибыль более чем вдвое
Бизнес 19:00
Cотрудники дорожной полиции Азербайджана спасли туристов из дымящейся машины (ФОТО)
Происшествия 18:57
Цифровой Мир Azercell в регионах страны
Экономика 18:50
Азербайджано-турецкий банк увеличил активы на 7%
Бизнес 18:44
Минздрав о состоянии здоровья пострадавших в ДТП в Баку
Происшествия 18:37
Chevron: Процесс продажи доли компании в АЧГ и БТД займет несколько месяцев
Энергетика 18:36
Чистая прибыль Yapi Kredi Bank выросла в 2,5 раза
Финансы 18:33
В Турции откроется новый морской порт
Бизнес 18:30
SOCAR AQŞ завершила еще одну скважину на "Западном Абшероне"
Энергетика 18:28