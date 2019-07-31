Столтенберг заявил о готовности НАТО к распаду ДРСМД

31 июля 2019 17:13 (UTC+04:00)

НАТО готовится к сценарию распада договора по РСМД, намерена отреагировать на ситуацию набором "вымеренных" мер, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

"Мы должны обеспечить, что после распада договора у нас по-прежнему будет надежные оборона и сдерживание, и мы примем для этого необходимые меры", - заявил Столтенберг журналистам, комментируя ситуацию вокруг ДРСМД.
Он добавил, что НАТО "все еще призывает РФ вернуться к выполнению, чтобы спасти договор, но, с другой стороны, готовится к миру без ДРСМД". "Причина и проблема, по которой мы теперь видим кончину договора, заключается в том, что РФ нарушает договор", - заявил он, вновь пообещав дать ответ на новую ситуацию в сфере безопасности.
"НАТО ответит, но ответит оборонительным, координированным и вымеренным способом. Мы смотрим на варианты в сфере обычных, конвенциональных средств, противовоздушных и противоракетных средств, улучшения разведки, учений, новых инициатив в сфере контроля за вооружениями", - сказал Столтенберг.
В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Он говорил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Он также заявил, что все российские предложения по разоружению "остаются на столе", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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