Один человек погиб, четверо пострадали при землетрясении в Индонезии

Один человек погиб, четверо пострадали в результате землетрясения в Индонезии, пишет издание Straits Times со ссылкой на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) и Национальное агентство про противодействию стихийным бедствиям (BNPB) Индонезии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты, один человек погиб в округе Лебак и четыре человека пострадали в округах Пандегланг и Сукабуми на острове Ява. Также были разрушены 113 зданий в провинциях Бантен и Западная Ява. Около тысячи человек после землетрясения уехали в провинцию Лампунг.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов индонезийского острова Суматра. Эпицентр располагался в 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг (Pandeglang). Очаг залегал на глубине 10 километров. Позже центр уменьшил магнитуду до 6,8.

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