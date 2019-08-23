Путин обсудил с Эрдоганом работу по запуску Конституционного комитета Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы формирования и запуска Конституционного комитета Сирии, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, телефонный разговор двух лидеров состоялся по инициативе турецкой стороны, главы государств обсудили борьбу с терроризмом в Сирии.

"С учетом предстоящего в сентябре пятого саммита государств-гарантов астанинского процесса (России, Ирана и Турции - прим. ТАСС) рассматривались и другие аспекты сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета", - говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

Путин и Эрдоган также обсудили вопросы взаимодействия по стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе. "Обсуждались вопросы российско-турецкого взаимодействия в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе. Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года", - добавили в Кремле.

Также затрагивались вопросы ближневосточной повестки дня и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Президенты условились о продолжении личных контактов.

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